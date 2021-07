Hele zomer lang ‘Kortrijk Popt’ op Depart XXL

Zaterdagavond knalde Kortrijk Popt op gang met Bram en Lennert, Michael Schack en Regi! Ook in augustus volgen klinkende namen want op 8 augustus zetten Natalia en Jef Neve Depart XXL in vuur en vlam. 14 augustus is het de beurt aan Level 6 en Belle Perez. Afsluiten doet Kortrijk Popt met een tweedaagse op vrijdag 20 en zaterdag 21 augustus. Vrijdag nemen metejoor en Gene Thomas over, op zaterdag verwelkomen ze Sam Gooris, Bart Kaëll en Willy Sommers. Allemaal knallers van formaat dus!

Het volledige programma terugvinden en tickets bestellen kan op de website van DR Events of via www.kortrijkpopt.be.

Bevindingen van de festivalreporter

Op Kortrijk Popt voelde ik vooral dat de "knaldrang" bij zowel jong als oud hoog zat. We hebben lang genoeg moeten in ons kot blijven. Bram en Lennert trapten de avond op gang met hun heerlijke covers. Ze wisten in no-time het publiek voor zich te winnen. Meezingen, lichtjes dansen op de stoel en vooral met een brede glimlach kijken naar de mannen op het podium. Het publiek was helemaal opgewarmd voor het tweede optreden: Michael Schack! De voormalige drummer van Netsky wist er een heus feestje van te maken, waardoor blijven zitten op de stoelen steeds moeilijker werd. Het dak ging er helemaal af toen Regi op het podium kwam. Niet enkel de handjes, maar ook de heupen zwierden van links naar rechts. Eindelijk nog eens dansen!

De organisatie van Kortrijk Popt, DR Events, deed er àlles aan om de avond zo coronaproof mogelijk te laten verlopen. De stoelen stonden op een goede afstand van elkaar in bubbels van 8 per keer. Als je rondwandelt doe je je mondmasker aan en volg je de pijlen op de grond. Alle maatregelen werden ook voldoende herhaald, om zeker niet te vergeten dat we nog steeds moeten opletten. Een pluim voor de aanpak, dat is zeker!

Heb je zin gekregen om eindelijk nog eens een concertje mee te pikken en dat dicht bij huis? Kijk dan op de website van Kortrijk Popt voor tickets en meer info.

