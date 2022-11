Feest mee met 30 jaar Focus & WTV!

Focus & WTV vieren feest in 2023 want dan bestaan we 30 jaar.

WTV begon op 1 februari 1993 met een dagelijkse nieuwsuitzending in Zuid-West-Vlaanderen, Focus was vanaf 1 september 1993 te zien in Noord-West-Vlaanderen. In die 30 jaar zijn honderden nieuwsitems gemaakt, zijn duizenden mensen geïnterviewd en zijn er ook heel wat andere programma’s de revue gepasseerd. Denk maar aan Lucien van Achter Het Nieuws, Tendens en Jan Pier Pol. Ongetwijfeld zijn er bij jou ook meteen fragmenten waar je aan terugdenkt, fragmenten die je wel eens wil terugzien. Dat kan!

Vanaf 1 februari zenden we “Preus lik 30” uit, een praatprogramma waarbij we terugblikken op de voorbije 30 jaar. Met mensen die je ongetwijfeld nog kent: ze kleurden onze programma’s of werkten zelf voor Focus & WTV. Of misschien werd jij zelf ook wel geïnterviewd. Wil je iets uit ons archief terugzien? En wil je in ons feestprogramma “Preus lik 30” komen uitleggen waarom je dat fragment terug wil zien?