Familiemusical Assepoester in Plopsa Theater

‘Assepoester’ is na ‘Doornroosje’ de tweede familiemusical van Deep Bridge die dit najaar door het hele land tourt, met shows op 26 en 27 december in Plopsa Theater De Panne.

De decors en kostuums zijn nieuw, fris en kleurrijk. De muziek is catchy en aan de interactie met het publiek wordt de grootste aandacht besteed. De cast roept kinderen tijdens de voorstellingen op om mee te zingen en te dansen. Na de show mag iedereen op de foto met Assepoester en alle andere sprookjesfiguren.

Wie verkleed komt maakt ook kans op een unieke prijs, in ontvangst te nemen op het podium! Een bekend sprookje in een modern jasje, met af en toe een twist, dat is hoe Deep Bridge elk jaar opnieuw duizenden gezinnen in familieverband wil laten kennismaken met musical. (lees verder onder de video)