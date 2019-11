Binnenkort in Kursaal Oostende: Annie, de Musical

Tomorrow! Tomorrow! Meer bepaald van 14 - 17 november 2019 kan je in Kursaal Oostende de avonturen van het dappere weesmeisje Annie volgen in ‘Annie, de Musical’.

Toen de musical ‘Annie’ in New York voor het eerst over de planken raasde in 1977, was het meteen prijs. Zeven prestigieuze Tony Awards en eeuwige roem was het eindtotaal. Het stuk is sindsdien niet meer van het toneel weg te slaan. Het verhaal is gebaseerd op de strip ‘Little Orphan Annie’ van Harold Gray maar de musicalversie werd pas echt een wereldsensatie na de verfilming in 1982.

De uitdagende rol van het onbevreesde weesmeisje met de sproeten en rode krullen is felbegeerd bij jonge actrices die dromen van een glitterende carrière. Hollywoodster Sarah Jessica Parker en Quvenzhané Wallis – de jongste Oscargenomineerde aller tijden – schitterden allebei ooit als Annie. In België was de rol in de jaren ‘90 weggelegd voor de toen negenjarige Deborah De Ridder. De Vlaamse versie van ‘Annie, de Musical’ door Music Hall blaast een frisse wind door een stuk dat al tienduizenden keren wereldwijd opgevoerd werd.

Het verhaal

It’s the hard knock life! De elfjarige Annie uit New York slijt haar dagen in het weeshuis van de kattige, altijd beschonken Miss Hannigan. Ze droomt luidop van een beter leven en vraagt zich af waarom haar ouders haar ooit in de steek lieten. Ze probeert zelfs te ontsnappen via de wasmand. Maar op een dag wordt Annie gevraagd om Kerstmis te vieren bij de miljardair Oliver ‘Daddy’ Warbucks. De humeurige brompot Warbucks ziet de uitnodiging als een soort reclamestunt. Langzaamaan groeit er echter een hechte band tussen de rijke zakenman en het niet-te-stuiten weesmeisje. Betekent dit het einde van haar zorgen?

‘Annie’ is een verhaal bomvol optimisme en onwaarschijnlijk geluk. Het is niet moeilijk mee te leven – en te zingen – met deze inspirerende personages. Binnenkort wordt alles beter, zolang je het hoofd hoog houdt. Verwacht je alvast aan een luidkeelse ‘Morgen komt morgen’ karaoke-sessie op de terugweg van deze niet-te-missen familieshow.

Bestel online

Tickets voor de musical Annie kan je downloaden op de website van Music Hall.