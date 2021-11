Bezoek de Eurodogshow in Kortrijk Xpo

De Eurodogshow maakt al jaren naam en faam in zowel binnen- als buitenland door hun professionele karakter. De bezoekers kunnen tussendoor genieten van verschillende standen met leuke hebbedingen voor de hond.

Ga op zaterdag 20 of zondag 21 november even langs en geniet van heel wat leuks voor jou én je favoriete viervoeter!

Bevindingen van onze festivalreporter

De verschillende hallen in de expo in Kortrijk werden gisteren omgevormd tot een uitgebreid hondenparadijs voor zowel baasje als huisdier. Naast de vele shops en keuringen konden hondenbaasjes ook informatie verkrijgen over hun trouwe viervoeter. Zo gaf Joke Monteny met plezier veel uitleg over hoe je herkent wanneer een hond schrik heeft en voorzag Buddy Bites persoonlijk advies over hondenvoeding.

Het belangrijkste aspect van de Eurodogshow was toch wel de verschillende keuringen. Van de Afghaanse windhond tot de Welsh corgi, bijna elk hondenras passeerde de revue bij een van de vele keurmeesters. Bezoekers konden ook met hun hond deelnemen aan een hindernisparcours waarbij het huisdier onder andere moest slalommen en balanceren op een evenwichtsbal. Ondanks de verstrengde coronamaatregelen was het een geslaagde editie.