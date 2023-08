50ste Paulusfeesten omarmen stad en verleden

De vijftigste editie van de Paulusfeesten heeft zich woensdagavond in Oostende op gang getrokken. In zomers weer stroomde het Paulusplein en Pier en Pol vol. Het gratis festival kampeert nog tot en met dinsdag in de binnenstad en voert onder meer Preuteleute en Arbeid Adelt! op.

Exact vijftig jaar geleden zagen de Paulusfeesten in Oostende het licht. Het idee kwam van cafébaas Iwein Scheer die al bijna zestig jaar ’t Kroegske uitbaat op het Paulusplein. De ‘aangespoelde’ Brusselaar organiseerde in 1969 voor een vriend een verjaardagsfeestje in kerstthema. Deze jubileumeditie grijpt terug naar kerstmutsen, -ballen en -verlichting. In de versierde tent gaf de stichter een openingsspeech waarin hij terugblikte op een halve eeuw stadsfeesten.

Talent van eigen bodem

Op de eerste avond konden bezoekers meteen rekenen op terrasjesweer. Zachte melodieën van jong Oostends talent deden de pint of het andere drankje op het Paulusplein nog beter smaken. Zangeres Frie Mechele, op het podium bekend als Frie Maline, bracht het publiek met haar synthesizer en stem helemaal in vakantiestemming.

Ook Cynthia Gabriels van de band CYNN’ vertegenwoordigde de kuststad en zette het festival met een verhoogd ritme en bezwerende geluiden in beweging. “We hebben vorig jaar onze eerste single uitgebracht”, vertelde Cynthia. Haar thuisfestival kan ze dus nu al afvinken. “Als je van Oostende bent, zijn de Paulusfeesten wel ‘het van het’”, voegde ze toe.

Zo ingetogen waren de acts bij ’t Kroegske, zo extravert scheurde het duo van botsauto Racebob door de straten. De mannen in complementaire outfit strooiden discohits over het terrein en verleidden ondertussen de dames met roze rozen. Kinderen staarden met open mond naar het straattheater van Hodman and Sally. De twee komische apen in kerstkledij spraken ze in het Engels aan.

Beproefd recept

Hoewel hij al twintig jaar meedraait in de organisatie, is Pascal Baele dit jaar voor het eerst voorzitter van de Paulusfeesten. Hij legde uit hoe de affiche vorm kreeg: “Qua programmatie hebben we dit jaar gespeeld met nieuwe groepen maar ook met nostalgie, waaronder acts die in het verleden zeer succesvol waren zoals Preuteleute.” Verder heeft hij geen overdreven kerstwensen. “We hopen vooral dat de mensen volgend jaar terugkomen”, vertelde hij. “Daarnaast willen we dat iedereen zich welkom voelt en amuseert.”

De Vlaamse coverband Les Truttes was de headliner woensdagavond. Voor zij op het hoofdpodium een vol plein op sleeptouw namen, wou de elektronische band Omar Dahl het grote publiek verrassen op het intiemere Paulusplein. Andere namen die op de openingsavond mochten aantreden, waren Jim Cain & Band en de Grimsby Gang. Zij warmden Pier en Pol respectievelijk met akoestische en elektrische gitaar op.

De hele week toont Oostende zich van zijn beste kant. Bezoekers kunnen van ’s ochtends tot ’s nachts gratis straattheater, animatie, poëzie en natuurlijk lokale en andere muziek meepikken.