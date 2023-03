Vincenzo neemt je op donderdag mee naar een plek in onze provincie. Hij ontmoet inspirerende mensen en toont je waar West-Vlaanderen allemaal mee bezig is.

Met het project 'zorg voor bossen' willen de West-Vlaamse bosgroepen zich organiseren om bossen bij private en openbare eigenaars te laten aanplanten en beheren door cliënten van zorgorganisaties en kwetsbare leerlingen. Wat de rol van de Provincie is in dit project, kom je te weten in Het Provinciaal Domein.

