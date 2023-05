Vincenzo neemt je op donderdag mee naar een plek in onze provincie. Hij ontmoet inspirerende mensen en toont je waar West-Vlaanderen allemaal mee bezig is.

In het Beverhoutsveld, in Oostkamp en Beernem, werkt de Provincie, samen met de gemeenten en nog een aantal partners, in het kader van een Europees Project, Blue Deal, aan een toekomstvisie voor het ganse gebied. Een visie waar optimaal watergebruik en landbouw hand in hand moeten gaan.

BEKIJK OOK: