Uw vacature op Focus en WTV? Het kan!

Elke dag stemmen tussen de 110.000 en 120.000 gezinnen af op hun West-Vlaamse regionale zender. Omgerekend in aantal kijkers betekent dit dat we met Focus en WTV elke dag op televisie tot 300.000 kijkers bereiken.

VOOR ELK WAT WILS

Uw vacature op televisie? Dat kan, in de vorm die u verkiest en aangepast aan uw budget. Een spot in een reclameblok? Een billboard bij een programma relevant voor uw doelgroep? Impact creëren vlak voor of na het nieuws? Uw vacature voor een betaalbare prijs in de kijker zetten? Alles kan. We komen vrijblijvend langs, luisteren naar uw noden en werken een voorstel op maat uit.

BIJ DE ZAAK

Wil u graag een directe link naar werkzoekenden? In ons tv-programma Bij de Zaak wordt uw vacature in de kijker geplaatst via onder meer jobtips, spots, publireportages en online visibiliteit.

CONTACTEER ONS

Bent u benieuwd welke campagne voor uw bedrijf het beste werkt? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij komen bij u langs, luisteren naar uw verhaal en werken een voorstel uit op maat.

U kunt ons tijdens de kantooruren bereiken op 051 25 95 11 of stuur ons gerust een mailtje op reclame@focus-wtv.be .

U kunt hier ook een contactformulier invullen, dan nemen wij contact op met u!

Contacteer ons