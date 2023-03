Vincenzo neemt je op donderdag mee naar een plek in onze provincie. Hij ontmoet inspirerende mensen en toont je waar West-Vlaanderen allemaal mee bezig is.

Het Grootseminarie, in hartje Brugge, kent een rijke geschiedenis. Dé reden dat dit gebouw én de omgeving vandaag nog altijd zo mooi schittert, is de Provincie, want provinciebesturen zijn bevoegd voor de 'exploitatie en investeringen van de kathedrale kerkfabrieken'. Wat dat juist teweeg brengt, kan je zien in het Provinciaal Domein op Focus en WTV.

