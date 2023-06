Ontdek Het Sundae Huis

Het Sundae Huis is een bel-etage woning uit de jaren ‘60, gelegen in het bruisende Kortrijk. Het oude karaktervolle pand barst van het potentieel en staat klaar voor een complete make-over. Samen met de Sundae Friends en een team van handige kijkers zal deze renovatie worden afgewerkt.

In deze eerste aflevering neemt Eline, het gezicht van Sundae, ons mee doorheen de woning en onthult ze het idee en concept voor de transformatie. We duiken in de ontwerpkeuzes, bewonderen de plannen en moodboards en ontdekken hoe de unieke Sundae vibe in het interieur zal worden geïntegreerd.

De Sundae vibe staat voor het gelukzalige gevoel van een ontspannen zondagmiddag. Dit gevoel wordt weerspiegeld in de ontwerpkeuzes die zijn gemaakt voor de woning. Verwacht zachte kleurtinten die een gevoel van rust en sereniteit creëren. Betonlook-elementen voegen een moderne en industriële touch toe, terwijl een open keuken met prachtige houtstructuren een gevoel van warmte en gezelligheid oproept.

Naast het omarmen van het Sundaegevoel, is het ook belangrijk om de oorspronkelijke sixties vibe van de woning te behouden. Zo blijven enkele karakteristieke elementen van het huis intact. Eén van die elementen is de oorspronkelijke trap, die een gevoel van authenticiteit en geschiedenis toevoegt aan het interieur.

Elk weekend zie je een nieuwe stap in het proces op Focus en WTV. Zorg ervoor dat je geen moment mist van dit inspirerende renovatieavontuur en volg ook onze sociale media voor meer exclusieve behind the scenes content.