Ontdek de verbouwingen van het Sundae Huis op Focus & WTV!

Zit je zelf midden in een verbouwing, hou je van interieurdesign en ben je altijd op zoek naar nieuwe woonideeën? Dan hebben we goed nieuws voor jou! Vanaf zaterdag 3 juni start op Focus en WTV het nieuwe programma Het Sundae Huis.

Het Sundae Huis is een bel-etage woning uit de jaren ‘60, gelegen in het bruisende Kortrijk. Het oude karaktervolle pand barst van het potentieel en staat klaar voor een complete make-over. Samen met de Sundae Friends en een team van handige kijkers zal deze renovatie van begin tot eind worden uitgevoerd en tot in de kleinste details worden afgewerkt. Ga met ons mee en ontdek alle stappen en keuzes die gemaakt worden in dit adembenemende transformatieproces.

Achter de schermen

Eline van Sundae neemt je mee in het renovatietraject. Elke stap en beslissing wordt in beeld gebracht: Als kijker krijg je een blik achter de schermen van de renovatie van Het Sundae Huis. We nemen je mee in elke stap van het proces en tonen je alle keuzes die gemaakt worden. Van het selecteren van materialen tot het kiezen van de perfecte kleurenpaletten.

Handige Harry’s

Een aantal kijkers steken ook zelf de handen uit de mouwen. Ervaren klussers en nieuwsgierige beginners krijgen de kans bij te leren van professionals over de verschillende onderdelen van een verbouwing. Deze dynamische mix van experts en gepassioneerde renovatieliefhebbers zorgt ervoor dat geen enkel detail over het hoofd wordt gezien. Samen werken ze aan een prachtig eindresultaat waar iedereen trots op kan zijn.

Mis niets van Het Sundae Huis

Het Sundae Huis is vanaf zaterdag 3 juni te volgen op Focus en WTV, telkens in het weekend. Via onze sociale mediakanalen krijg je ook heel wat exclusieve video’s en foto’s van dit project te zien. Hou onze Instagram en Facebookpagina dus zeker ook in de gaten.