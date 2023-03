In de vijfde aflevering van Campus ontdekken we de opleiding Human Resources Management in Howest.

Vanaf september kan je de nieuwe opleiding Human Resources Management volgen aan Howest in Brugge. In Campus vertelt Hanne Pattyn over haar job bij de HR-afdeling van ziekenhuis AZ Delta. En student Silke kijkt nu al - tijdens haar stage - uit naar een job in de HR-sector. Een hele gevarieerde sector voor zowel administratief sterke profielen als voor mensen met veel sociale skills.

Alles over de opleiding even rustig nalezen? Dat kan hier. Je kan de brochure hier downloaden.

