West@work is een programma voor wie zoekt naar werk, zich heroriënteert, of voor wie goeie tips kan gebruiken bij het solliciteren. Het begint steeds bij 'je eigen talenten kennen', daar vertelt coach Luk Dewulf ons meer over.

'Lichaamstaal', heel belangrijk voor wie gaat solliciteren. We vertellen je er meer over in West@work - een programma voor wie op zoek is naar werk of voor wie zich heroriënteert. We hebben het ook over de inzet van gemeentes voor mensen die langdurig werkzoekend zijn. En we brengen een vacature bij Aquafin onder de aandacht.