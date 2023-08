Verwarming, ventilatie en koeling of HVAC. Het is een sector onderhevig aan hevige technologische verandering. Klimaat, energie, duurzaamheid,... allemaal zitten ze aan de spreekwoordelijke regelknop. In deze aflevering van Leven Lang Leren ontdekken we hoe Vives installateurs bijbeent in de nieuwste technieken. Want enkel erkend en met certificaat mogen ze de baan op.