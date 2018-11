Jan Pier Pol in Torhout

Als de Focus- en WTV-redactie verkiezingssprogramma's maakt is Herwig Reynaert een vaste gast, ook al doet hij zelf niet aan politiek. Maar als politicoloog én als hoofd van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen aan de universiteit van Gent kan hij verkiezingen wel tot in detail analyseren. Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen kreeg hij meteen een nieuwe opdracht van Focus en WTV: aan Jan Pier Pol drie namen bezorgen van boeiende mensen die niet uit de politiek komen.

Klarinettist Hugo wil professionele muzikant worden

Herwig is fier op het vele jonge talent in Torhout. Een van de jonge gasten die goed op weg is om het te maken in de muziekwereld is Hugo Nóbrega Pereira. Hugo is 17 jaar, zit nog op de middelbare school, maar timmert vlot aan een carrière als klarinettist. Om sommige muziekstukken te kunnen spelen wil hij nog wat ouder en wijzer worden, maar intussen staan de eerste wedstrijdprijzen wel al te blinken in zijn kast! Jan Pier Pol vraagt een woordje uitleg.