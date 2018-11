Jan Pier Pol in Brugge

Deze week zoeken en vinden we schoonheid in mensen uit Brugge. Maud Bekaert zocht met plezier een aantal mensen die ze graag aan jullie voorstelt.

'In alles wat ik maak ben ik op zoek naar schoonheid'. Dat zegt letterbeeldhouwster Maud Bekaert uit Brugge. Voor Jan Pier Pol gaat ze op zoek naar de schoonheid in mensen. Want deze week stelt ze met plezier drie mensen voor uit Brugge die een boeiend verhaal te vertellen hebben. Ze moest niet lang nadenken over wie ze in het programma wilde.

Thuisopbaring is een must voor Greet Chielens​

De meeste mensen willen graag thuis sterven. Dat begrijpen iedereen. Maar dat een overledene meteen uit huis moet en naar een funerarium gebracht wordt, daar heeft Greet Chielens het moeilijk mee. Zo gaf de Brugse een paar jaar geleden haar leven een nieuwe wending: ze werd begrafenisondernemer en thuisopbaring is bij haar een must. Net als een persoonlijke aanpak bij de uitvaartdienst. Ze vertelt er graag over in Jan Pier Pol.