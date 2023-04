Industrieel ingenieur industrieel ontwerpen

In de zesde aflevering van Campus ontdekken we de opleiding ‘Industrieel ontwerpen’ aan de UGent.

In Campus deze week volgen we Eline Verhoeve – zij studeerde 4 jaar geleden af als ingenieur ‘Industrieel ontwerpen’ aan de UGent Campus Kortrijk. Vandaag werkt zij als productingenieur bij Novy. Samen met één van de docenten vertelt ze over wat ze tijdens haar studies geleerd. Deze opleiding is uniek in België. Studenten raken er bedreven in en gepassioneerd door diverse aspecten van het ontwerpen. Ze leren er een product ontwikkelen van idee tot realisatie.

Meer over deze opleiding vind je hier.

Meer te weten komen?

Schrijf je dan in voor het ‘Campusbezoek industrieel ingenieur’ in Kortrijk, op zaterdag 22 april van 10 tot 16 uur.

