Hoe vind ik Focus en WTV terug tussen mijn Proximuszenders?

Dat je Focus of WTV niet meer terugvindt op het normale nummer, is normaal. Proximus heeft onlangs alle regionale zenders naar beneden in het lijstje geschoven. Met enkele korte stappen kan je dit meteen weer aanpassen, zodat je niet zo ver moet zoeken om onze programma’s te bekijken.

Hoe kan ik mijn regionale zender makkelijk vinden?

Focus of WTV makkelijk vinden kan met enkele klikken. Om te beginnen moet je naar nummer 10 van je zenders navigeren. Druk daarna op de rode knop en selecteer “bekijk je regionale zender” en druk op OK. Zo word je meteen naar Focus of WTV gestuurd.

Hoe kan ik mijn regionale zender op het nummer van voordien zetten?

Je kan ook je zenders hernummeren, zodat je niet meer op die rode knop moet duwen om je zender te vinden. Dit kan je doen door volgende stappen te volgen:

Druk op de MENU knop en ga met de pijltjes naar beneden en dan helemaal naar rechts, zodat je op het tandwieltje terecht komt. Druk op OK. Selecteer instellingen en klik op OK Selecteer zenders hernummeren en klik op OK Tik nummer 179 in voor Focus en druk op OK

Tik nummer 186 in voor WTV en druk op OK Nu kan je kiezen op welk nummer je onze zenders wil kunnen bekijken, bv. op nummer 10. Tik nummer 10 in en bevestig met OK. Om het nieuwe nummer voor Focus of WTV te bevestigen, moet je met de pijl naar links gaan en klikken op bevestigen. Ziezo, de zender verschuift automatisch naar boven. Wil je nu opnieuw televisie kijken? Dat kan door op de TV knop naast de MENU knop te duwen.

Opgelet ! Door dit te doen, zullen alle andere zenders onder nummer 10 wel een plaatsje naar beneden opschuiven.

Mocht deze uitleg niet duidelijk zijn, kan je deze video bekijken en de stappen nog eens rustig doorlopen.

Veel kijkplezier, en tot binnenkort, op Focus en WTV!