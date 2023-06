Het Sundae Huis krijgt maatkasten

Vandaag gaat Eline zélf aan de slag om de maatkasten te installeren. Geen expert of installateur dus, maar wel een handige kijker die zich inschreef om een dagje mee te helpen in Het Sundae Huis. Samen met Sara steekt Eline de ingemaakte kast van de masterbedroom in elkaar.

Online bestellen

Eline koos zelf de look en feel van de maatkasten. Dat deed ze online bij Maatkasten Online. Daar geef je ook alle afmetingen van je kasten in, kies je de indelingen, bepaal je de kleuren, selecteer je de handgrepen… In Het Sundae Huis komen heel wat kasten, dus boekte Eline nog de opmeetservice als bonus. Bart van Maatkasten Online is alles komen opmeten, zodat Eline vlot online kon bestellen.

Sorteren en de handleiding volgen

Bij de levering is alles perfect gelabeld met een sticker zodat je alles netjes kan sorteren in de kamer. Dat maakt de installatie net iets makkelijker. En ze is al zo eenvoudig, dankzij een heel goed uitgewerkte handleiding met alle stappen en duidelijke afbeeldingen. Eline en Sara beginnen met de modules om daarna de indeling van de kast te maken. Legplanken en hangers krijgen een praktisch plaatsje in de kast.

Handige Harry’s

Eline en Sara noemen zichzelf allebei geen handige Harry’s, maar ze zijn er toch in geslaagd om de kast zelf op te zetten, zonder hulplijnen. Sara: “Ik ben zelf aan het verbouwen thuis. ’t Is bijna tijd voor wat maatkasten, dus het was ideaal om hier in Het Sundae Huis te ontdekken dat het inderdaad echt niet moeilijk is. Met de paslatjes rond de kast, heb je ook echt een mooi ingemaakte kast, die zorgt voor een extra mooie look.”

