Finishing touch in Het Sundae Huis

Het Sundae Huis onderging een ware metamorfose. Op een klein jaar tijd werd de oude woning uit de jaren ’60 werd helemaal gestript en gerenoveerd. Vandaag is het huis klaar voor nieuwe eigenaars.

Keuzes in textiel

Eline van Sundae koos bij Mistral Home voor heel wat gezelligheid. Op de gelijkvloerse verdieping is de zetel in zandkleur. Eline combineert daar kussen bij in dezelfde tint, maar ook kussen in roestbruin en zelfs een tikkeltje lila krijgen een plekje in de leefruimte. Eline: “De kussen met een geometrisch design vind ik ook echt heel leuk. Die combineren perfect met elkaar en zorgen voor een speels gevoel.”

Accentkleur in de keuken

Het roestbruin komt ook terug in de keuken. Eline van Sundae: “In de keuken koos ik voor één wand in een accentkleur, een soort terracotta-roest. Bij Mistral Home vond ik de perfect passende accessoires voor in de keuken zoals ovenwanten, pannenlappen en handdoeken.”

Gezelligheid in de slaapkamers

Niets leuker dan in een vers opgemaakt bed duiken na een drukke dag. Eline kiest voor de masterbedroom voor een beetje contrast in het dekbed met ruitjes. Ze maakt het dan wel weer gezellig met extra kussens en een zachte plaid. Ook het bed in de kamer met roze tinten wordt opgemaakt. Dat bed krijgt een zacht katoensatijnen dekbed in een beige dat perfect past bij het behang en de gekleurde muur.

Een badkamer om bij weg te dromen

Eline is fier op de complete badkamer waar aan alles gedacht is: een vrijstaand bad, een mooie inloopdouche, grote spiegel en alles afgewerkt tot in de puntjes met mooie materialen. De finishing touch is ook hier het textiel, waarbij Eline koos voor de rode tinten die terugkomen in de rode tegeltjes rond het bad. Gezelligheid troef!

Klinken op het nieuwe Sundae Huis

Volgende week komen alle handige kijkers nog eens terug naar Het Sundae Huis om de metamorfose te ontdekken. Dan nemen we je mee op rondleiding doorheen het hele huis.

