Europareeks 2023: SCAPE, project dat klimaatadaptie toepast

In Oostende zijn er twee proefprojecten van SCAPE: in het centrum van de stad heb je de Tuinen van Stene, dichtbij de kust is er de City River.

Alternatief waterbeheer

De Tuinen van Stene is een voedselpark van 35 hectare groot, maar waar ook plaats is voor schapen en koeien en ook bepaalde nieuwe teelten gekweekt worden. De City River bevindt zich op de Oosteroever en ook daar is er op een andere manier omgegaan met waterbeheer. Daar is er eigenlijk gekeken om het water niet gewoon af te voeren in de traditionele rioolbuis, maar om het eigenlijk zo lang mogelijk ter plaatse te houden.

Met SCAPE zet Europa in op alternatief waterbeheer.