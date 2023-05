Europareeks 2023: Gevolgen Brexit voor West-Vlaamse economie

Het is ondertussen drie jaar geleden dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verliet. Dat had en heeft nog steeds enorme gevolgen voor de West-Vlaamse economie.

Door de Brexit moesten heel wat West-Vlaamse bedrijven op zoek naar alternatieve strategieën om zich ertegen te wapenen. Het zijn vooral de agrovoedings- en textielbedrijven die zich het best hebben aangepast.

“Alles goed opvolgen, ook na Brexit”

Bij textielbedrijf Sioen in Ardooie valt de schade van de Brexit mee. Ook door de coronacrisis zijn de gevolgen van de Brexit wat verloren gegaan. Het is dus voor Sioen nog steeds mogelijk om samen te werken met het Verenigd Koninkrijk, al is alles natuurlijk wat ingewikkelder.

Sioen telt 27 bedrijven in 22 landen, voornamelijk in Europa. In de hoofdvestiging in Ardooie werken zo’n 400 mensen. En met een omzet van 730 miljoen euro hebben ze een van de grootste omzetten van West-Vlaanderen. Naast de outfits van het leger en de politie worden onder meer speciale regenjassen, theezakjes en doeken voor zeilboten gemaakt.

Al voor de Brexit probeerde het Europees parlement de bedrijven voor te bereiden op de gevolgen. En dat is volgens Tom Vandenkendelaere bij de meeste ook goed gelukt. Ook na de Brexit blijft het Europees Parlement alles goed opvolgen.