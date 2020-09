Charles Vanhoutte: “Hard gewerkt aan spierkracht”

Charles Vanhoutte speelt sinds 2018 in de A-kern van Cercle Brugge. Hij speelde eerder bij Wielsbeke en Zulte Waregem. Dit seizoen kon hij al op heel wat speelminuten rekenen. “Tijdens de onderbreking door corona heb ik hard aan mijn lichaam gewerkt, want ik kreeg vaak de opmerking dat ik te licht was. Ik kon de voorbereiding nu starten met een paar kilo spieren extra.” En dat werpt dus zijn vruchten af.

Coach met duidelijke visie

Onder de nieuwe coach Clement wordt er intensiever en harder getraind: “We dragen nu altijd een GPS-tracker en een hartslagmeter. Er wordt veel aandacht besteed aan data, en dat brengt resultaten met zich mee. De coach heeft een duidelijke visie, over hoe we moeten voetballen in balbezit en balverlies en dat probeert hij over te brengen naar ons.”

