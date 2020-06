Bachelor Verpleegkunde

Het is een job waar veel komt bij kijken. Eentje die je met je hart, je handen en je verstand doet. Kennis en ervaring zijn hier cruciaal. En daar is dan ook heel wat aandacht voor binnen die bacheloropleiding bij VIVES. Dat konden we zelf merken. We volgden 3 studenten tijdens hun stage.

Over Campus

Campus is een reeks over studenten aan de West-Vlaamse hogescholen en universiteiten. In elke aflevering zoomen we in op een project van en door studenten. Als kennisinstituut zet elke school in op onderzoek en opleiding. Maar hun maatschappelijke dienstverlening reikt verder. Ze willen ook ten dienste staan van de samenleving en de bedrijven in de regio. Campus, elke woensdag op Focus en WTV.

