Al experimenterend bijleren aan de Learning Factory

Aan de U Gent Campus Kortrijk kunnen de studenten industrieel ingenieur elektromechanica in de Learning factory heel wat kennis en ervaring opdoen. De studenten leren in een quasi reële omgeving omgaan met nieuwe noden van de huidige arbeidsmarkt.

The learning factory is sinds enkele jaren opgericht en boekt heel wat succes. Studenten kunnen zelf experimenteren met technologieën en methodes en leren op die manier al heel wat bij. Het is een vernieuwende manier van lesgeven waarin studenten de vrijheid krijgen om zelf met oplossingen te komen. Omdat het project zo veel succes heeft, is het tijd voor de volgende stap: een virtuele learning factory voor robotapplicaties. Daarnaast lanceert U Gent dit jaar ook een nieuwe opleiding, Machine- en Productautomatisering. Door alle sterke evoluties is er nood aan nieuwe opleidingen zoals deze, die kunnen beantwoorden aan de behoeftes in de arbeidsmarkten.