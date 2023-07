Leievallei: Vlaamse Regering zorgt voor 500 ha natte natuur

Het plan kadert in de Vlaamse Blue Deal en het Europees Seine-Scheldeproject, dat gericht is op het opwaarderen van de binnenvaart via de Leie-as. Van 12 september tot en met 10 november 2023 organiseert het Departement Omgeving de publieke raadpleging over deze startnota.

Project Rivierherstel Leie

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “De voorbije decennia is de Leie is tussen Wervik en Deinze, met het oog op een vlotte scheepvaartverbinding, omgevormd van een prachtige meanderende rivier tot een recht kanaal. Met het project Rivierherstel Leie willen we de Leie in eer herstellen en bijkomende natuur in haar vallei ontwikkelen. De opmaak van dit ruimtelijk uitvoeringsplan is daarbij een eerste belangrijke stap en een grote opschaling van onze Blue Deal”

In 2021 al selecteerde minister Demir het project Rivierherstel Leie als één van de vier vlaggenschipprojecten binnen de Blue Deal. Op die manier kan via een integrale en natuurgebaseerde aanpak versneld werk gemaakt worden van een veerkrachtige open ruimte. Concrete terreinrealisaties staan hierbij voorop.

De Vlaamse Regering keurde nu de startnota voor het GRUP Leievallei van Wielsbeke tot Deinze goed. Met dat GRUP voert de regering de nodige herbestemmingen door voor de realisatie van een deel van de 500 hectare natte natuur. Het GRUP omvat het valleigebied van de Leie met de oude Leiearmen van Ooigem (Wielsbeke) tot Petegem (Deinze) en bevindt zich op het grondgebied van Wielsbeke, Waregem, Dentergem, Zulte en Deinze. Dus deels in West-Vlaanderen en deels in Oost-Vlaanderen.

Naast het rivierhersteltraject is het GRUP gericht op de mogelijkheden om waardevolle bossen, parken en kasteeldomeinen in de Leievallei te behouden en te versterken. Ook voor recreatie zal er de nodige aandacht zijn door onderzoek te voeren naar een geschikte plaats voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld een stadsrandbos. Bovendien zullen waardevolle landbouwgebieden gevrijwaard en bevestigd worden.

Maatschappelijke impact

Gezien grote maatschappelijke impact werd in 2021 beslist om een intendant aan te stellen. Carina Van Cauter, gouverneur van Oost-Vlaanderen, en Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen sloegen de handen in elkaar om het vertrouwen te winnen en te bouwen aan een groter draagvlak voor het rivierherstelplan. De opmaak van het GRUP zal gelijktijdig lopen met het onderzoek en uitwerking binnen het rivierherstelproject.