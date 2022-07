Zwinooievaars met zenders keren vlot terug naar Zwin Natuurpark

Dankzij de zenders kunnen de dieren voortdurend worden gevolgd.

In samenwerking met het Koninklijk Belgisch Instituut (KBIN) voor Natuurwetenschappen voert het park aan de hand van zenders wetenschappelijk onderzoek naar de ooievaars. Het zenderproject leert welke trekroutes de ooievaars nemen, waar ze overwinteren en geeft ook inzichten in de uitdagingen waarmee de vogels te maken krijgen.

Dit jaar plaatste het park opnieuw een zender op vijf jonge ooievaars. Daarmee komt het totaal op 17 bezenderde ooievaars in de voorbije vier jaar. Drie van de Zwinooievaars die werden bezenderd in 2019-2021, zijn nog in leven. Dit brengt het totaal op negen levende bezenderde Zwinooievaars.

Tot in Mali en Burkina Faso

"Een bijzondere vaststelling is dat vrijwel alle ooievaars die hun eerste winter overleven, in het volgende voorjaar terugkeren naar de Zwinstreek", klinkt het bij de onderzoekers. De afgelopen jaren stelde het KBIN al vast dat de meeste ooievaars overwinteren in Spanje en het noorden van Marokko. Één van de zendervogels trok in het najaar van 2021 zelfs over de Sahara naar het grensgebied van Mali en Burkina Faso.

Een van de oudste zenderooievaars, Hadewijch, keerde terug uit haar Spaans overwinteringsgebied en zorgde voor een echt broedgeval. "Dat mislukte nog voor de jongen konden uitvliegen. Ooievaars hebben enkele jaren ervaring nodig voor ze succesvol kunnen broeden."

De resultaten van het onderzoek zijn te volgen op de website en via de sociale media van het Zwin Natuur Park.