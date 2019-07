Zwinneblomme staat in bloei

Het Zwin Natuur Park is de komende weken opnieuw op zijn mooist.

De ‘Lamsoor’, ook wel de ‘Zwinneblomme’ genoemd in de volksmond, staat er momenteel in bloei. De plant is typisch voor de schorren van de Zwinvlakte en vormt gedurende enkele weken, tot half augustus ongeveer, een groot paars bloementapijt.

Lamsoor is een plant uit de familie van de strandkruiden en dankt de naam aan de vorm van de bladeren. Lamsoor kan opgenomen zouten van het zeewater terug afscheiden en gedijt op die manier in het zoute zeemilieu. De plant bloeit één keer per jaar en dat enkele weken aan een stuk.