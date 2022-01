Zwin loopt onder water: gevolgen van het springtij

De afgelopen dagen was het springtij in natuurpark het Zwin. De Zwinvlakte staat bijna volledig onder water. Uitzonderlijk, want het gebeurt maximum twee keer per jaar.

Dat de vlakte ondergelopen is, komt door een combinatie van springtij met een sterk noordwestelijke stroming.

Extra goed te zien

Sinds de Zwinuitbreiding in 2019 is de werking van het springtij in het Zwin extra goed merkbaar. "In de oude Zwinvlakte kunnen we zien dat de extra waterdynamiek, die de uitbreiding met zich meebrengt, eroderende effecten heeft. Bestaande geulen worden extra uitgeschuurd en nieuwe geultjes worden gecreëerd door het water. Laat dat nu net één van de redenen zijn waarom de Zwinuitbreiding werd uitgevoerd: de natuurlijke dynamiek van de zee in het Zwin verhogen", zegt Ina De Wasch, directeur van Zwin Natuur Park.

Uit veiligheidsoverwegingen was de toegang tot de Zwinvlakte gisterenmiddag gesloten. Toch kwamen heel wat nieuwsgierigen de overstroomde vlakte bekijken.