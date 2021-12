Zwevegemnaar met luchtballon over Kilimanjaro

Ballonvaarder Ramses Vanneste uit Zwevegem heeft opnieuw gestunt. Hij is met z’n luchtballon over de Kilimanjaro gevlogen, de hoogste berg van Afrika, in Tanzania.

Het levert fantastische beelden op. Ramses Vanneste is op de beelden de man met de groene jas. Hij beleefde zijn nieuwe avontuur samen z’n vader en een vriend. De Kilimanjaro is bijna 6000m hoog, de luchtballon vaart op 7000m hoogte, extra zuurstof was dus geen overbodige luxe.

Vanneste is niet aan z’n proefstuk toe, hij heeft al heel wat records op z’n naam. Zo brak hij het Belgisch afstandsrecord in 2019. Hij vloog toen vanuit Wallonië naar het Poolse Lodz, bij Warschau. Door de weersomstandigheden kon hij toen vliegen aan een constante snelheid van 95 tot 105 kilometer per uur. De vlucht duurde toen elf en een half uur. (Lees verder onder de video)

