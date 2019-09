Zwevegem stelt omstreden klimaatplan voor

Maar het is vooral uitkijken naar het ambitieus en ook wel omstreden klimaatplan, dat het gemeentebestuur op het festival zal voorstellen. Kunnen autorally’s en autocrossen nog in Zwevegem georganiseerd worden? Er is minder goed nieuws voor de “6 Uren van Kortrijk”. Burgemeester Marc Doutreluigne: “Dit jaar zal het nog kunnen. Volgend jaar vrees ik dat het niet meer kan. Maar geen enkele autocross, dat zeg ik niet, daarin zullen we wellicht moeten matigen. Meer nieuws zondagmorgen.”

Er is misschien nog hoop voor de autocross in Sint-Denijs, al zal die zal wellicht moeten inbinden. Het hele klimaatplan wordt op zondag 6 oktober op het festival uit de doeken gedaan.