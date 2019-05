Zwerkbal: de sport uit Harry Potter bestaat echt

Zwerkbal is voor velen niet enkel een hobby, maar een echte sport waar er iets mee te bereiken valt. Er bestaat een internationale competitie met als hoogtepunt, het Europees Kampioenschap in Harelbeke.

De sport is niet makkelijk te volgen als toeschouwer, want de spelers spelen met 4 ballen tegelijk. En alsof zwerkbal zo al niet complex genoeg is, moeten de spelers ook voortdurend een stok tussen de benen knijpen. Dit is een verwijzing naar de bezem uit de verhalen van Harry Potter waar de sport eigenlijk vandaan komt.

Zwerkbal: zo werkt het