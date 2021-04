Zwerfvuilactie 'plandelen' levert 80 zakken afval op

In Pittem trokken een aantal vrijwilligers de handen uit de mouwen om zwerfvuil op te ruimen. Dat leverde 80 vuilniszakken vol afval op. "Een spijtige tol van de vele coronawandelingen", luidt het.

Zowel jeugdbewegingen als gezinnen trokken mee de straat op om zwerfvuil weg te halen. Plandelen heet het initiatief. Het verwijst naar de combinatie van wandelen en vuilnis oprapen. Eigenlijk komt de actie origineel van Mooimakers, een organisatie die probeert in heel Vlaanderen sluikstorten tegen te gaan.

Veel mondmaskers

In Pittem verzamelen ze op enkele weken tijd tachtig zakken vol afval. Naast 'traditionele' blikjes en sigarettenpeuken vinden de opruimvrijwilligers ook veel mondmaskers. "Soms kom je wel echt rare dingen tegen", klinkt het bij Renzo Callant. "We vonden zelfs een mes en de restanten van een zak ribbetjes, plus een paar pantoffels."

(lees verder onder de foto.)

De Lenteschoonmaak 2021 heeft een 150-tal jonge mensen van de jeugdverenigingen op de been gebracht, samen met de Mooimakers zelf en een veertigtal gezinnen. Dit jaar hebben acht nieuwe gezinnen zich aangemeld om de gemeente te helpen 'Mooimaken'. Pittem blikt dus terug op een succesvolle editie maar blijft erop aandringen om het afval te beperken en de gemeente proper te houden.