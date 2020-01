In Roeselare zullen jongeren die iets uitspoken voortaan een werkstraf moeten uitvoeren in plaats van een GAS-boete te moeten betalen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

De burgemeester wil de gemeenschapsdiensten uitbreiden in ruil voor de straf, want de boete wordt vaak door de ouders zelf betaald. Zo kunnen de jongeren ingezet worden voor het ruimen van sneeuw bij senioren of het opruimen van zwerfvuil. Het was de traditionele 100-dagenviering die het Roeselaarse stadsbestuur op het idee bracht. Wanneer de jongere zich niet aan de gemeenschapsdienst houdt, wordt wel nog een geldboete opgelegd.