Zwemzone Coupure krijgt award

Brugge viel afgelopen week in de prijzen bij Sport Vlaanderen voor de recreatieve zwemzone in de Coupure.

Gedurende de zomervakantie kon iedereen dagelijks van 11 tot 20.00 uur zwemmen in een afgebakende zone in de Brugse reien. Sport Vlaanderen bekroonde dit initiatief met de award voor ‘beste West-Vlaamse sportinitiatief in de natuur van 2019’.

Na enkele experimenten voor zwemverenigingen in de Langerei en tijdens de weekends tijdens de Triënnales van 2015 en 2018, organiseerde de Stad Brugge in de zomer van 2019 voor het eerst een permanente zwemzone in de reien. In de Coupure werd een ponton gelegd, werden kleedkamers en douches voorzien en stonden er dagelijks redders in voor toezicht en EHBO.