Zwemzone Coupure Brugge succes

De Stad Brugge blikt met een tevreden gevoel terug op de openluchtzwemzone in de Coupure, laat het weten in een persbericht.

'Voor het tweede jaar op rij kon er in de zomervakantie dagelijks gezwommen worden aan de Predikherenrei in de binnenstad. Het grote aantal van vorig jaar (6.000) werd niet gehaald, maar gezien de beperkingen kan er met in totaal 4.366 bezoekers toch van een groot succes gesproken worden.'

'In deze corona-tijden werd de toegang tot het ponton immers beperkt tot 30 personen, waren er geen kleedkamers beschikbaar, duurde een zwembeurt maximum één uur en moest er gereserveerd worden. Bovendien werd de zwemzone ook voor een paar dagen gesloten omdat er blauwalgen in het water werden vastgesteld', zegt de stad.

Volgend jaar wellicht opnieuw

“Dat er ondanks de moeilijke omstandigheden toch een dergelijk aanbod kon voorzien worden en dat er geen enkele sprake van overlast was, maakt dat de Stad deze tweede zwemzomer zeker als positief beschouwt”, zegt schepen van Sport Franky Demon. “De kans dat er volgend jaar opnieuw een openluchtzwemzone komt is dus reëel, hopelijk dan zonder beperkingen.”