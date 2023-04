De zwemzone wordt drie keer zo groot, van 35 meter naar 110 meter. Daardoor kun je daar nu niet alleen zwemmen, maar ook suppen of waterpolo spelen. Sinds de Triënnale in 2015 mag je zwemmen in de Brugse Reien, eerst in de Langerei, nu in de Coupure. Daar hangt een prijskaartje van 150.000 euro aan vast, maar met 10.000 zwemmers vorig jaar is dat verantwoord, zegt schepen Demon.