Zwemwater aan zee en in vijvers krijgt goed rapport

Volgens een rapport van de Europese Commissie over de zwemwaterkwaliteit blijkt dat de 41 badzones aan de kust en de vijvers in het binnenland goed scoren.

"75 van de 88 officiële zwemwateren in Vlaanderen heeft een uitstekende zwemkwaliteit en er waren ook minder tijdelijke zwemverboden nodig in 2020 wegens overschrijding van de bacteriologische normen of de aanwezigheid van blauwalgen”, laat Vlaams minister van Omgeving en Toerisme Zuhal Demir weten.

Elk jaar worden de locaties aan de kust en de vijvers in het binnenland waar zwemmen toegelaten is, vastgelegd op een officiële lijst. Op die locaties is er dan ook toezicht en wordt de zwemwaterkwaliteit getest. De overgrote meerderheid scoort uitstekend: 95,1% van de zwemzones aan de kust en 76,6% van de zwemvijvers in het binnenland zoals de Sint-Pietersplas in Brugge, de Gavers in Harelbeke en het Klein Strand in Jabbeke.