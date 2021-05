Zwemseizoen in open water officieel gestart

In Brugge is gisteravond het zwemseizoen in open water officieel van start gegaan met een duik in de Damse Vaart. Zwemmen in open water is nochtans op heel veel plaatsen verboden, en dat kaarten de zwemverenigingen hier ook aan.

Recreatief zwemmen in de Damse Vaart mag niet, behalve voor zwemverenigingen. Brugge heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met de Vlaamse Waterweg. Zwemmen in open water is dan ook een heel aparte beleving. “De chloor trekt mij niet aan in een zwembad. En ja, de vrijheid om zo een stuk langs het kanaal te zwemmen. Dat geeft toch een speciaal gevoel. Eigenlijk is het nog specialer als het regent,” vertelt Ludo Desoete.

Ledenaantallen nemen fors toe

Alle Brugse zwemclubs zagen hun ledenaantallen flink toenemen. De Langerei Zwemmers hebben nu meer dan 500 leden, de Brugse IJsberenkring 125 en het Triatlon Brugge Team zelfs 700. Doordat de zwembaden dicht waren, was open water zwemmen was voor vele leden één van de weinige mogelijkheden om zich sportief uit te leven.

Tekort aan open zwemwater is zonde

Toch is zwemmen in open water zowat overal in Vlaanderen verboden. Dat tekort aan open zwemwater is volgens de Brugse zwemverenigingen doodzonde. Warme zomers zetten jongeren er bijvoorbeeld vaak toe aan om in waterlopen te duiken waar het eigenlijk niet mag. Het beleid over zwemmen in open water moet volgens hen dus dringend herbekeken worden.