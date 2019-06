Zwemmers zoeken verkoeling in Brugse Reien

Wie de komende dagen en weken verkoeling zoekt in het centrum van Brugge, kan sinds vandaag een duikje nemen in de reien.

Ter hoogte van de Coupure is opnieuw een zwemponton geïnstalleerd. Opnieuw, want tijdens de Triënnales van 2015 en 2018 was dat ook al mogelijk.

Nog tot en met 1 september kan je genieten van waterpret in Brugge.