Zwemmers terug toegelaten

De waterratten hoeven niet meer te treuren. Tijdens het overleg van de federale overheid werd namelijk beslist dat zwembaden terug open mogen. Voor tropische baden is het nog even wachten.

Voor de zwembaduitbaters kwam het nieuws eerder als een verrassing. "Natuurlijk hoopten we er op, maar eigenlijk hielden we er niet echt rekening mee", zegt E. Werbrouck van LAGO Kortrijk.

Het COVID-19 is zoals andere virussen alsook bacteriën uiteraard niet de grootste fan van chloor, het product dat in zwembaden zit. Zolang de veilige afstand en de juiste hygiëne-maatregelen genomen worden, mag er dus opnieuw gezwommen worden.

"We kochten ook nieuwe poetsproducten aan", zegt Werbrouck. "Speciaal viruswerend, dus we zijn er klaar voor." Het valt nog af te wachten of effectief alles open mag binnen een zwembadcomplex, zoals glijbanen en kleinere badjes. Daarover moet het ministrieel besluit duidelijkheid brengen.