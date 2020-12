Ook de meeste zwembaden mogen sinds vandaag opnieuw open. Het nieuws kwam wat onverwachts, waardoor er twijfel was of de baden wel op temperatuur zouden zijn. Maar na een weekend goed stoken kon Lago alvast haar baden in Kortrijk, Brugge en Zwevegem openen.

Vanmiddag waren de eerste scholen opnieuw op Kortrijk Weide.

Andere zwemmers kunnen ook opnieuw reserveren voor het sportbad, het recreatieve gedeelte blijft verplicht dicht. Lago heeft het aantal zwemmers per baan ook verlaagd van zes naar vier en daardoor is Lago Kortrijk, ook al lijkt het erg rustig, toch voor 95% bezet, in Brugge is dat zo'n 90%.