Zwemmen in kanaal Gent-Brugge: "Verboden op eigen houtje"

Vanaf nu kan je elke donderdag zwemmen in het kanaal Gent-Brugge in Beernem, weliswaar in een dode arm van het kanaal. En gisteravond doken de eerste 40 zwemmers al in het open water.

Maar zwemmen in een kanaal houdt soms wel enkele verrassingen in. Er zijn daarom initiaties en redders houden een oogje in het zeil. De komende dagen wordt het snikheet en dan steekt de verleiding misschien de kop op om op eigen houtje te gaan zwemmen, maar dat blijft verboden.

Koud water

Het is warm, maar het water warmt maar langzaam op en dan is een wetsuit misschien wel aangeraden om in het kanaal te zwemmen. En wie voor het eerst in open water gaat zwemmen organiseren Beernem en Oostkamp samen een initiatie.

Zweminstructeur Siemon Swimberghe: "Hier zie je 30 cm en het is gedaan. Je voelt dingen. Je ziet niks. En dat kan toch een schrikreactie opwekken bij mensen. De fantasie slaat op hol."

"Het is mijn eerste keer", zegt Ignace Bolle. "Ik heb dit nog nooit gedaan. Ik was een beetje zenuwachtig zelfs, maar het valt ongelofelijk goed mee. Het is vakantie, vrijheid."

Duiken is riskant

De dode arm van het kanaal is goed anderhalve meter diep. Je kunt dus gewoon rechtop staan, maar de bodem ligt bezaaid met stenen. Voor de veiligheid zijn er dan ook redders op het water en op de oever. Duiken is hier toch wel riskant. Het is geen zwembad.

Zwemmer Jan Petralia: "Het is minder saai in ieder geval. Het is langer dan 25 meter. En als je zoals ik niet super goed kunt zwemmen, dan help die wetsuit een heel pak."

Verboden op eigen houtje

Beernem heeft van de Vlaamse Waterweg een vergunning voor kanaalzwemmen gekregen, maar enkel op donderdagavond. Maar met de snikhete dagen in het vooruitzicht is de verleiding groot om op eigen houtje in het kanaal te duiken.

Jacintha Lambert van de Beernemse Zwem Club: "Als je per ongeluk erin duikt en op de bodem een steen raakt, die je niet ziet liggen en er is geen redder aanwezig om u te helpen, kan het best wel eens gevaarlijk zijn."

Schepen van Vrije Tijd in Oostkamp Sam Van De Caveye: "Natuurlijk, wij kunnen niet op elke hoek van de straat staan. We proberen het zoveel als mogelijk te ontmoedigen. Maar het is toch al voor deze groep en in een goed kader mogelijk ook in de warme dagen die eraan komen."

Elke week wordt ook de kwaliteit van het water gemeten.