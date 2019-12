Zwemclub de Brugse Ijsberen verhuist

Zwemclub 'De Brugse IJsberen' krijgt een nieuwe trainingslocatie. Vanaf vandaag oefenen de zwemmers in de vijver van de Koude Keuken in Sint-Andries.

De Brugse IJsberen zwemmen al meer dan een halve eeuw hun baantjes in koude Brugse wateren. Jarenlang had de club op zondagmorgen haar thuisbasis aan de Krulleput, in het Tillegembos. Door problemen met de exploitatie en de aanwezigheid van blauwalg in het water moesten ze die locatie verlaten.

Met de vijver van de Koude Keuken als nieuwe oefenplaats hebben ze het goed getroffen, vindt de club. De trainingen vinden nu plaats in een bosrijke omgeving, er zijn kleedkamers in de nabijgelegen sporthal en er is een prachtige vijver. De waterkwaliteit is al gemeten, en goed bevonden.