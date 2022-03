Zwembad Wervik sluit, er komt geen nieuw

Het huidige zwembad van Wervik is verlieslatend, en kost de stad veel geld, zegt het schepencollege. Het is ondertussen flink verouderd en er is betonrot. Maar een nieuwe zwembad zou een dure investering zijn, financieel onverantwoord voor een stad als Wervik. De bezoekersaantallen voor een klassiek zwembad lopen al een tijdje sterk terug: mensen gaan liever naar recreatiebaden.

"Moesten we dit doen, dan zouden enkele projecten misschien niet kunnen afgewerkt worden of toekomstgericht zou dat iets in het gedrang brengen," zegt schepen van sport Geert Bossuyt. "Een belastingverhoging zou er ook wel kunnen aankomen."



Snelle sluiting

Het schepencollege kondigde daarom een snelle sluiting aan: op 1 januari 2023 blijven de deuren dicht. Er werkt een tiental mensen. De stad zoekt voor hen een oplossing of begeleidt hen naar een andere job. Voor scholen eindig het schoolzwemmen al na dit schooljaar. Wervik gaat onderhandelen met de buren van Komen en Menen om naar daar uit te wijken.