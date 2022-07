Zwembad Tielt preventief tijdelijk dicht: "onveilig om verder uit te baten"

Met onmiddellijke ingang gaat het Tieltse zwembad dicht voor onbepaalde tijd. Uit een technisch rapport blijkt dat het niet meer veilig is om het gebouw verder in gebruik te nemen. Vandaag heeft de stad een overleg met de betrokken verenigingen.

Het Stedelijk Zwembad dateert van 1974. Er is nog een milieuvergunning tot eind oktober 2026 om het zwembad verder uit te breiden en te wijzigen. Een constructie met meer dan 40 jaar op de teller vertoont een aantal gebreken. In de voorbije jaren is een reeks van studies uitgevoerd om de sanitaire toestand van het gebouw van nabij op te volgen.

Preventieve maatregelen

In 2014 nam de stad al een aantal preventieve maatregelen om de draagcapaciteit van de balken in het dak te blijven benaderen. Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 werd de situatie van het zwembad in 2019 opnieuw grondig onderzocht.

Een architectenbureau voerde een gedetailleerde bouwkundige screening van het zwembad uit. Daaruit werd geconcludeerd dat de algemene toestand van het zwembad nog behoorlijk was gezien de leeftijdsduur, dankzij stelselmatige ingrepen aan het bad, zoals de ketel, de wandtegels en de kleedkamers.

Beter een nieuwbouw

Op de betonnen elementen was nauwelijks betoncorrosie te zien. Maar de stabiliteitstoestand van de kuip zelf kon worden onderzocht via een destructief onderzoek, naar scheuren en wapening.

"Algemeen is toen gesteld dat renovatie niet hoogdringend was, maar wel aanbevelenswaardig. Met de belangrijke kanttekening dat een renovatie met het oog op een oplossing voor de langere termijn bijzonder duur dreigde uit te vallen, in die mate zelfs dat die kon oplopen tot 75 procent van de kost voor een nieuwbouw. Toen is ons aangeraden om over te schakelen naar een nieuwsbouw", klinkt het in een persbericht.

Scheurvorming in het bad

De kost voor een nieuw zwembad werd toen ook opgenomen in het meerjarenplan. In 2019 voerde Tielt al de eerste gesprekken met (private) zwembadbouwers en is een haalbaarheidsstudie opgemaakt rond de mogelijkheden van een intergemeentelijk zwembad. Die besprekingen worden momenteel nog voortgezet.

Bij de heropstart van het zwembad na corona (2021), is een studie gevoerd naar de toestand van de badkuip zelf. De voornaamste conclusie was dat er vooral scheurvorming is, met lekkage, roest, afbrokkeling van beton tot gevolg. De schade is hoofdzakelijk wapeningscorrosie veroorzaakt door specifieke omgevingsfactoren, zoals vocht, zuurstof en chlorides.

Slechte staat

De stad koos ervoor om het zwembad verder te blijven uitbaten, maar met een periodieke monitoring. In juni werden de meetgegevens voorgesteld, waaruit bleek dat de betonstructuur al in uitzonderlijk slechte conditie is, vergeleken met de vooropgestelde criteria.

Het studiebureau adviseerde dat de verdere veilige uitbating van het zwembad in het gedrang was. Op woensdag 6 juli nam het directiecomité van het AGB kennis van dat verslag en is beslist om het zwembad tijdelijk te sluiten en alle betrokken partijen in te lichten.

Verder onderzoek

Tijdens deze tijdelijke sluiting zal de stad verder onderzoek doen om de levensduur van het zwembad nog te verlengen. "Er wordt bekeken of dat technisch haalbaar is, wat de financiële consequenties zijn en over welke termijn dat dan gaat", klinkt het.

"Voor onze verenigingen, scholen en gebruikers wordt samen met de sportdienst en de dienst infrastructuur gezocht naar mogelijke oplossingen in naburige zwembaden, zodat bij de start van het nieuwe seizoen en schooljaar een alternatief kan worden geboden."

Ten slotte zal de stad een versnelling hoger schakelen in de realisatie van een nagelnieuw zwembad.