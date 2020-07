Er is een lek in het bad en ook de elektriciteit is afgekeurd. De kosten lopen hoog op en de veiligheid van de zwemmers kan voorlopig niet meer gegarandeerd worden. Of het oude zwembad nog opnieuw zal opengaan, is maar de vraag. Want binnen drie jaar komt er op dezelfde site Oosthove een nieuw zwembad met een stadshal. De plannen daarvoor zijn vorig jaar bekendgemaakt.

Lees ook: