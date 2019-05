Zwembad Oostkamp enkele maanden dicht

Vanaf zondag gaat het zwembad van Oostkamp dicht. De reden is niet de eerst geplande werken, maar een beperkte renovatie die ervoor moet zorgen dat De Valkaart nog vijf jaar langer kan gebruikt worden.

Na problemen in 2016 werd duidelijk dat er werken nodig waren. Eerst koos men voor een grondige renovatie. Deze zou in mei van start gaan. Na nader onderzoek bleek dat dit te duur was en werd er van aanpak veranderd. Op advies van beheerder Farys werd ervoor gekozen om enkel de noodzakelijke werken uit te voeren om zo het zwembad nog vijf jaar langer open te houden.

Vandaag trakteert het gemeentebestuur ter bedanking de zwemmers tussen 9 en 12 uur op gratis koffie, koeken en aperitief. Tijdens de sluiting wordt er gewerkt aan de toekomstplannen.