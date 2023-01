Zwembad Moorslede opnieuw dicht

Het zwembad van Moorslede is opnieuw dicht. Het was pas vorige week maandag weer open gegaan. Maar er zijn opnieuw technische problemen.

Het zwembad moest in december de deuren sluiten. Door een stroompanne waren er verschillende circulatiepompen beschadigd. Dat zorgde voor problemen in de machinekamer. Het bad bleef dan ook de hele kerstvakantie dicht.

Maandag 9 januari ging De Amfoor weer open, maar door nieuwe technische problemen kon er alleen in het groot bad gezwommen worden. Enkele dagen later doken nog meer problemen op, ook met de installatie van het groot bad. "Het volledige zwembad blijft dicht tot nader bericht", staat op de Facebookpagina van De Amfoor te lezen. Het is dus niet duidelijk hoe lang het zwembad dit keer gesloten zal zijn.